Sakarya'da tarlaya devrilen araçtaki 4 kişi yaralandı
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Ormanköy Mahallesi'nden Akyazı istikametine seyreden V.M. idaresindeki otomobil, Osmanbey sapağı mevkisinde kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan T.İ, K.T. ve Ü.M. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Araç kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülkerim Çalışkan