Sakarya'da tarımın gelişimine katkı sağlayacak Sera AŞ kuruldu
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Recep Tayyip Erdoğan, Ekrem Yüce, Türkiye, Sakarya, Güncel

Sakarya'da tarımın gelişimine katkı sağlayacak Sera AŞ kuruldu

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, şehrin ve ülkenin ekonomik gelişimi ile istihdamına katkı sağlayacak Sera AŞ'nin kurulduğunu açıkladı.

20.04.2020 13:58 | Son Güncelleme: 20.04.2020 14:04
Sakarya'da tarımın gelişimine katkı sağlayacak Sera AŞ kuruldu

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, şehrin ve ülkenin ekonomik gelişimi ile istihdamına katkı sağlayacak Sera AŞ'nin kurulduğunu açıkladı.

Yüce, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin tarımda öncü belediyesi olarak bir ilke daha imza attıklarını belirtti.

Sera AŞ ile tarımsal üretimde yeni bir kalkınma hamlesini Sakarya'dan başlatacaklarını aktaran Yüce, "Türkiye'nin tarımda öncü belediyesi olarak bir ilke daha imza attık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde Sera AŞ'yi kuruyoruz. İlk etapta 40 dönümlük bir arazide çalışmalarımıza başlıyoruz. Önümüzdeki dönemde farklı bölgelerde kuracağımız seralar ile topraksız tarımın en modern örneğiyle şehrimizin ve ülkemizin ekonomik gelişimine, istihdamına katkı sağlayacak, milli ve yerli üretimle uluslararası pazarda yerimizi alacağız. Şehrimize hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

Başkan Yüce, Sakarya'nın mümbit topraklarını en iyi şekilde geleceğe hazırlayacaklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Fidancılık ve Peyzaj AŞ, Tarım AŞ'nin ardından Sera AŞ de şehrimiz tarımına verdiğimiz önemin bir tezahürüdür. Biz, şehrimizin var olan potansiyelini en iyi şekilde işlemek ve daha fazla verim elde etmek istiyoruz. İnşallah Akyazı Kuzuluk'ta da 45 dönüm arazi üzerinde Seracılık Mükemmeliyet Merkezi'ni hizmete alacağız. Yıl boyunca üretim yaparak şehrimiz ekonomisine de ayrıca katkılar sunacağız."

Kaynak: AA

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