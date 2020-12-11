Sakarya'da tarım aracının devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı
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Sakarya'da tarım aracının devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı

11.12.2020 18:31 | Son Güncelleme: 11.12.2020 18:31
Sakarya'da tarım aracının devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde tarım aracının devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde tarım aracının devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsü belirlenemeyen "patpat" diye tabir edilen tarım aracı, Hendek Bayraktepe Mahallesi Şehit Ahmet Ersoy Caddesi'nde devrildi.

Kazada, O.K, Ö.F.B, Y.E.D, H.O, S.T, M.K. ve M.Ö. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Hendek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gürkan Özer

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