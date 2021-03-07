Sakarya'da tarım aracı devrildi: 1 yaralı
07.03.2021 17:01 | Son Güncelleme: 07.03.2021 17:04
Sakarya'nın Hendek ilçesinde "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.
Sakarya'nın Hendek ilçesinde "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, D-100 karayolu Hendek Orman İşletme Müdürlüğü mevkisinde Muammer Çakır idaresindeki odun yüklü "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracının arka tekerinin kopması sonucu devrildi.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, yaralanan sürücü Çakır, ambulansla Hendek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza sonrası tarım aracının kaldırılması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gürkan Özer