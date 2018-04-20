Sakarya'da Tarihi Eser Operasyonu
Sakarya'da düzenlenen operasyonda sikke, yüzük ve haçlardan oluşan 22 parça tarihi eser ele geçirildi.
Sakarya'da düzenlenen operasyonda sikke, yüzük ve haçlardan oluşan 22 parça tarihi eser ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılarına yönelik çalışma başlattı.
Yapılan operasyonda, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen sikke, yüzük ve haçlardan oluşan 22 parça ele geçirildi.
Gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen M.F. (36), adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Tarihi eserlere ise mahkeme kararına istinaden el konuldu.