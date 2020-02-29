Sakarya'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
Sakarya'daki tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 toprak testi ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.
Sakarya'daki tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 toprak testi ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Akyazı ilçesi Vakıf Mahallesi'nde tarihi eser kaçakçılığı yapılacağına yönelik bilgi gelmesi üzerine harekete geçti.
Akyazı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de destek verdiği operasyonda, Vakıf Mahallesi otoban köprüsü altında bir otomobil içerisinde 3 şüpheli yakalandı.
Yapılan kontrollerde, aracın yaklaşık 10 metre yakınında yol kenarında ağaçların arasında 2 ayrı poşette, tarihi eser olduğu değerlendirilen 3 adet toprak testi ele geçirildi.
Öte yandan başka bir araç içerisinde gözcülük yaptığı belirlenen 2 şüpheli daha gözaltına alındı.
Şüpheliler, ifadelerinin ardından nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA