Sakarya'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

Sakarya'da tarihi eser kaçakçılığını önlemeye yönelik düzenlenen operasyonda 104 parça tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen altın ve gümüş sikke ile materyaller ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sakarya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kent genelinde tarihi eser kaçakçılığını önlemeye yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, altı farklı kişiden yakalanan 104 parça tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen altın ve gümüş sikke ile materyallere el konuldu.

Yakalanan 2 kişi ifadelerinin ardından, 4 kişi ise sevk edildikleri Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.