Sakarya'da tanker ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Sakarya'da tanker ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

24.12.2020 18:39 | Son Güncelleme: 24.12.2020 18:42
Sakarya'da tanker ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Sakarya'nın Geyve ilçesinde, tanker ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde, tanker ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Sezen K. yönetimindeki 10 SP 826 plakalı tavuk yemi yüklü tanker, Geyve-Taraklı yolu Eşme Mahallesi'ndeki ışıklı kavşakta, Ahmet Ç. idaresindeki 34 SF 9630 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışanlar itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılarak sağlık personeline teslim edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Geyve Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Engin Altay Donald Trump Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Arto Berk Oktay Gülben Ergen Aslı Tandoğan
Spor Arda Turan Samet Aybaba Abdullah Avcı Malcolm Thomas Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Türk Hakem Ankara İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sakarya'da tanker ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.12.2020 18:43:30. #1.15#
title