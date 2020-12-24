Sakarya'da tanker ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Sakarya'nın Geyve ilçesinde, tanker ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Sakarya'nın Geyve ilçesinde, tanker ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Sezen K. yönetimindeki 10 SP 826 plakalı tavuk yemi yüklü tanker, Geyve-Taraklı yolu Eşme Mahallesi'ndeki ışıklı kavşakta, Ahmet Ç. idaresindeki 34 SF 9630 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan 4 kişi yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Otomobilde sıkışanlar itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılarak sağlık personeline teslim edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Geyve Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz