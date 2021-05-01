Sakarya'da "tam kapanma" dolayısıyla denetimler sıkı tutuluyor
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Sakarya'da "tam kapanma" dolayısıyla denetimler sıkı tutuluyor

Sakarya'da 'tam kapanma' dolayısıyla denetimler sıkı tutuluyor
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Cebeci - Haberler | Güncel

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'te sona erecek "tam kapanma" nedeniyle Sakarya'da denetimler sıklaştırıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'te sona erecek "tam kapanma" nedeniyle Sakarya'da denetimler sıklaştırıldı.

Vali Çetin Oktay Kaldırım koordinesinde kent merkeziyle 16 ilçedeki birçok cadde ve meydanına ulaşım araçlarına yönelik kontroller 24 saat esasına göre devam ediyor.

"Dinamik Denetim Modeli" denilen uygulamalarda ekipler, ayrıca Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolu güzergahında da denetimlerini sürdürerek, muafiyeti olanların izin belgelerini inceliyor.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, maske mesafe ve temizlik kuralları hatırlatılarak, "Çabamız sağlığınız ve huzurunuz için tam kapanma uygulaması kapsamında ilimiz genelinde denetim ve kontrollerimiz devam ediyor. Zorunlu ihtiyaçlar dışında lütfen evimizde kalalım Sakarya'm. Birlikte başaracağız." ifadesine yer verildi.

Sakarya Valiliği tam kapanma sürecinde vatandaşların her türlü ihtiyacını karşılamak için Vefa Destek Gruplarının 7/24 hizmet vermeye devam ettiğini duyurdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Cebeci

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