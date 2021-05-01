Sakarya'da "tam kapanma" denetimleri
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Sakarya'da "tam kapanma" denetimleri

Sakarya'da 'tam kapanma' denetimleri
Anadolu Ajansı / Mehmet Karakaş - Haberler | Güncel

Sakarya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma"ya ilişkin denetimler devam ediyor.

Sakarya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma"ya ilişkin denetimler devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma komutanlığı ekipleri, şehir giriş çıkışları ile il genelindeki denetimlerini sürdürüyor.

Kontrol noktalarında yapılan denetimlerde zaman zaman araç kuyrukları oluşuyor.

Kısıtlamadan muaf olan vatandaşların izin belgeleri kontrol ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Karakaş

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