Sakarya'da taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen firmalarla ilgili soruşturma başlatıldı
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Sakarya'da taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen firmalarla ilgili soruşturma başlatıldı

Sakarya'da Tarım ve Orman Bakanlığınca, taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen 229 firma hakkında soruşturma başlatıldı.

14.01.2020 15:37 | Son Güncelleme: 14.01.2020 15:42
Sakarya'da taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen firmalarla ilgili soruşturma başlatıldı

'da Tarım ve Orman Bakanlığınca, taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen 229 firma hakkında soruşturma başlatıldı.


Edinilen bilgiye göre, Sakarya'da taklit ve tağşiş yapıldığı kesinleşen aralarında et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, , bal, takviye edici gıdalar ve çikolataların yer aldığı 229 firmaya 386 parti ürün kamuoyuyla paylaşılmıştı. Bu kapsamda Cumhuriyet Başsavcılığı 229 firma hakkında soruşturma başlattı. - SAKARYA

Kaynak: İHA
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