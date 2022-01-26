Sakarya'da sürücülere ve yolculara çorba ikram edildi

SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, kar ve buzlanma nedeniyle zorlu şartlarda yolculuk yapanlara çorba ikram etti.

Belediyeden yapılan açıklamada, Anadolu Otoyolu Adapazarı gişelerindeki polis kontrol noktasını ziyaret eden Başkan Yüce, durdurulan sürücüler ve yolcularla bir süre sohbet etti.

Vatandaşlara sıcak çorba, ekmek ve su ikramında bulunan Yüce, "Rabbim yola çıkan, yolda olan tüm vatandaşlarımızı kazadan beladan korusun. Büyükşehir Belediyesi olarak gece gündüz demeden çalışmalarımız neticesinde çok şükür ilimizde kara teslim olmuş kapalı yol bırakmadık. Bugün de sıcak çorba ikram ederek yolcularımızın yanında olmak istedik. Küçük çorba molasıyla tüm şoförlerin ve yolcuların içini ısıttık." ifadelerini kullandı.

Yüce, belediyenin tüm birimleriyle vatandaşa hizmet için 24 saat esasıyla çalışmaya devam ettiklerini, hizmetler sayesinde yüzü gülen vatandaşları görünce daha da mutlu olduklarını kaydetti.

Vatandaşlar da Yüce'ye ikramları dolayısıyla teşekkür etti.