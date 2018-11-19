Sakarya'da Sürücü Kursu Ehliyet Taban Fiyatları Belirleniyor

Sakarya Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Derneği yönetimi ve üyeleri, 2019 yılı sürücü kursu ehliyet taban fiyatları konusunda değerlendirmelerde bulunarak ortak bir fiyat belirlemek için bir araya geldi. 11 Aralık 2018 itibari ile yürürlüğe girecek yeni fiyat uygulamasında taban fiyatların ekonomik göstergelere uygun olarak düzenlenmesi bekleniyor.

Yönetmelik gereği her yıl Kasım-Aralık aylarında valilik tarafından kurulan komisyonla sürücü kursu ehliyet taban fiyatları yenileniyor. Bu kapsamda Sakarya Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Derneği de bu taban fiyatı belirleyebilmek adına bir toplantı düzenledi. Serdivan'da gerçekleşen toplantıya Marmara Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Federasyonu (MASKEF) Başkan Yardımcısı ile Sakarya Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Derneği Başkanı Dursun Aydın başta olmak üzere, dernek yönetim kurulu üyeleri, sürücü kursları sahipleri ve dernek üyeleri katılım gösterdi. Gerçekleşen toplantıda Sakarya'da 2019 yılı sürücü kursu ehliyet taban fiyatları konusunda değerlendirmelerde bulunarak ortak bir fiyat belirlendi. 2018 yılında Sakarya'da bin 440 TL olan sürücü kursu ehliyet taban fiyatının, 11 Aralık 2018 tarihi itibari ile uygulamaya konulacak yeni fiyatın bin 800- bin 900 TL aralığında olması bekleniyor.

Toplantıda konuşan MASKEF Başkan Yardımcısı ile Sakarya Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Derneği Başkanı Dursun Aydın, "Yönetmelik gereği her yıl Kasım-Aralık ayında valilik tarafından komisyon kurularak taban fiyat belirlemesi yapılır. Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Derneği olarak bu taban fiyatı belirlemek için toplantı düzenledik. Doların ve enflasyonun yükselmesi ve ürünlere gelen zamlar sonrasında sürücü kursları 1 yıldır zam yapmıyorduk. Şimdi ise yaptığımız düzenleme teklifini valilik komisyonuna sunacağız. Fiyat artışından etkilenmemek isteyen sürücü adayları için son gün 10 Aralık 2018. Valilik komisyonundan çıkacak karara göre 11 Aralık 2018 tarihi itibari ile yeni fiyat uygulaması yapılacak" dedi.

Toplantı toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. - SAKARYA