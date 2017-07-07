Sakarya'da Suriyeli Hamile Kadının ve Bebeğinin Öldürülmesi

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, Sakarya'da Suriyeli hamile kadının ve bebeğinin öldürülmesini kınadı.



Dernekten yapılan yazılı açıklamada, aziz milletin tarihi boyunca mazlumların hamisi olduğu ve zor durumda kalanların yardımına koştuğu belirtildi.



Gerek devletin gerekse milletin tek tek fertlerinin imkanlarını din, dil, ırk ve coğrafya ayrımı yapmadan muhtaçlar için seferber ettiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Gün gelmiş denizaşırı bir ülkenin ihtiyaçlarını karşılamak için yola çıkmış, gün olmuş kapısını çalan kim varsa evi ile beraber yüreğini de açmıştır. Milletimiz, bu kadirşinaslığı ve alicenaplığı ile ün salmıştır.



Böyle kıymetli bir tarihi mirasa ve yüce bir ahlaka sahip olan halkımız, yanı başında yaşanan zulme ve yardıma muhtaç milyonlarca kişiye de duyarsız kalmamıştır. Suriye'de yaşanan sürecin başından itibaren ülkemize sığınan kardeşlerimize kol kanat germiş ve onları misafiri olarak görmüştür. Dünyanın müreffeh devletleri, Suriyeli aç ve çaresizlere karşı kör ve sağır iken milletimiz, kimi zaman evini kimi zaman ekmeğini muhacir kardeşleriyle paylaşmıştır."



Açıklamada, ülkeye sığınanlara gösterilen ilginin, kardeşlik bağlarının kuvvetlenmesinden rahatsız olanları telaşlandırmış olabileceğine dikkat çekilerek, "Zira son zamanlarda gerek görsel ve yazılı medyada, gerekse sosyal medya hesaplarında yayınlanan bazı haber ve yorumlar, kardeşlerimize karşı halkımızda var olan merhamet ve kardeşlik duygularını tahrip etmeye yönelik bir dil içermektedir. Bireysel olumsuzluklardan hareketle yapılan ve kastı aşan haber ve yorumlarla, milyonlarca insan suçlanma ve dışlanma durumunda kalmaktadır.



Oluşturulmaya çalışılan bu olumsuz algı tuzaklarını boşa çıkaracak yegane ve en güçlü merci hiç kuşkusuz milletimizin sahip olduğu en değerli hazinesi olan hikmeti ve ferasetidir. Darda kalmışa, zulme uğramışa yardım ve merhamet konusunda dünyanın geri kalanının gıpta ederek ve kıskanarak baktığı milletimizin, kendisine sığınan kardeşlerini bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da evinin misafiri olarak görmeye devam edeceğinden şüphemiz yoktur." değerlendirilmesinde bulunuldu.



Sakarya'da Suriyeli hamile kadının ve bebeğinin öldürülmesinin de kınandığı açıklamada, "Sakarya'da iki bebeğiyle birlikte katledilen Suriyeli kadının katillerinin en ağır cezayı almasını talep ediyor ve bu vahşeti kınıyoruz." ifadesine yer verildi.