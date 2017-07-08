Sakarya'da Suriyeli Hamile Kadın ve Bebeğinin Öldürülmesi

Batman'da bir araya gelen sivil toplum kuruluşları, Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde Suriyeli hamile kadın ve bebeğinin öldürülmesini kınadı.





Turgut Özal Bulvarı üzerinde bir araya gelen Düşünce ve İnanç Platformu bileşenleri, Hukuk ve Adalet Derneği, Batman Girişimci Kadınlar Derneği, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) ve Cudi Girişimciler Derneği üyesi kadınlar, kadına yönelik şiddetin her türlüsünü kınadıklarını söyledi.





Basın açıklamasını okuyan KADEM Yönetim Kurulu üyesi Firdevs Demirkaya, şunları kaydetti:





"Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde hamile Suriyeli bir kadına tecavüz edilmesi ile o ve yanındaki 10 aylık bebeği olmak üzere 3 canın hunharca katledilmesi haberi tüm vicdanlara ateş düşürdü. Zalim bir rejimin vahşetinden kaçan ve ülkemizde misafir olarak ağırladığımız Suriyeli ailenin başına gelen bu kan dondurucu hadisenin acısını bizler de yüreğimizde hissediyoruz."





Suriyeli sığınmacılarla yaşanan en küçük tartışmaların bile büyük olaylara dönüştürülmeye, Suriyelilerin hedef tahtası haline getirilmeye çalışıldığını ifade eden Demirkaya, ülke içindeki huzurun bozulmak istendiğini söyledi.



Vicdan sahibi herkese seslendiğini belirten Demirkaya, binlerce yıldır mazlumlara din, dil, ırk ve mezhep ayırt etmeksizin güvenli liman sunmuş Türkiye topraklarında toplumun emniyet ve huzurunu sağlamanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu dile getirdi.



Demirkaya, "Kadına karşı cinsel saldırı ve şiddete hedef olarak iki bebeğiyle katledilen sığınmacı kadın vakasında sanıkların en ağır cezayı almasını talep ediyor, takipçisi olacağımızı bildiriyor ve bu yürek yakan vahşeti kınıyoruz." diye konuştu.