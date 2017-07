Sakarya'da Suriyeli Hamile Kadın ve Bebeğinin Öldürülmesi

Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Sakarya'da 9 aylık hamile Suriyeli kadın ile 10 aylık bebeğinin öldürülmesi olayıyla ilgili faillere devletin gereken cezayı vereceğini ifade etti. Vali Balkanlıoğlu, "Bu olanın provokasyonla alakası yok. Öyle anlaşılıyor. Bu tamamen sapıkça, vahşice işlenmiş bir cinayet ve tecavüz olayı" dedi.



Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde tecavüz edilen 9 aylık hamile Emani Al-Rahmun ile 11 aylık oğlu Halaf Al Rahmun'un öldürülmesi olayının ardından Vali İrfan Balkanlıoğlu basın toplantısı düzenledi. Olayın ardından faillerin yakalandığını ve devletin gereken cezayı vereceğini ifade eden Vali Balkanlıoğlu, olay sonrası yaşanan süreci şöyle aktardı:



"Çok tatsız iğrenç bir hadise vuku buldu. Suriye'de Esad'ın zulmünden ve vahşetinden ülkemize sığınan muhacir durumunda olan insanlara bizim Ensar gibi muamele yapmamız beklenirken 9 aylık hamile bir kadın, çocuğuyla birlikte hem karnındaki çocuk hem kendisi hem de 10 aylık bebeğini vahşice katlettiler. Aynı işyerinde çalışan bu insanlar Kaynarca ilçemizde böyle bir hadise vuku buldu. Jandarmamız, güvenlik güçlerimizin titiz çalışması neticesinde failleri anında yakalandı. Suçlarını da itiraf ettiler. Bütün detaylar ortaya çıktı. İlgili o iki şahıs bunu gerçekleştiren şahıslar yakalanıp savcılığa götürüldü. Cezaları kanunda gösterilen şekliyle en ağır şekilde muhakkak verilecektir. Burada bir hadise milletçe bizi üzmüştür. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımızda dahil bizi çok arayan oldu. Konuyla ilgili bilgi almak istediler. Olayın mahiyetini kavramaya çalışıyorlar. Son dönemlerde biliyorsunuz bize sığınan o insanlara, kardeşlerimize değişik provokasyonlar oluyor. Memleketimizin değişik yerlerinde. Muhtemeldir ki bu El-Muhaberat gibi örgütlerin de katkısı olabilir. Bu provokasyonlar neticesinde hayali bir takım isnat ve iddialarla Suriyelilere yönelik çeşitli şiddet eylemleri, tecrit etme, evlerine barklarına çoluk çocuğuna zarar vermeye kadar varan toplumsal galeyan oluşturmaya çalışıyorlar. Halbuki onlar bize sığınmış Ensar durumunda olmamız gereken, muhacir durumundaki insanlar. Sakarya da biliyorsunuz geçmişte bulundukları ülkelerde yaşamaları çok zor olduğu için dillerine, dinlerine, topraklarına, kendilerine saldırılar olduğu için buraya göç edip gelen muhacirler kenti aslında."



"Halkımız müsterih olsun"



Vali İrfan Balkanlıoğlu, halkı müsterih olmaya davet etti. Suriyeli birçok kişinin Çanakkale Savaşı'nda şehit düştüğünü hatırlatan Vali Balkanlıoğlu, şöyle devam etti:



"Bakıldığı zaman yerli insan buranın eskiden kalan insanlar belki yarı yarıya, çoğu dışarıdan gelen. Batı Trakya'daki, Doğu Trakya'daki Balkana savaşlarından, katliamlarından kaçan insanlar buraya gelmiş. Suriye'de bulunan çok kısa süre önce bizim kendi öz vatanımızdı. Suriyeli birçok kardeşimiz Çanakkale savaşında şehit oldular. Ben bizzat kendi gözlerimle gördüm. Ben Afyonkarahisar Valisiydim. Afyon'da şehitliklerde yan yana yatıyorlar. Suriye'den gelip bizim için çarpışıp şehit olmuş insanlar. Bizim kendi öz topraklarımızdı. Bu insanlara sıkıntılı süreçlerinde yardımcı olmak onlara yardımcı olmak her konuda bizim boynumuzun borcu. Buradaki vahşet ayrı bir olay. Allah bu acıyı kimseye yaşatmasın. Vatandaşlarımız olay duyulunca tabi haklı olarak galeyana geldiler. Ancak devletimize ve adalet makamlarına güvensinler. İlgili şahıslar laik oldukları en ağır ceza verilecektir. Başka acılar yaşanmasına, başka sıkıntıların yaşanmasına gerek yok. Devletin güvenlik güçleri, devletin adalet mekanizmaları laik oldukları cezaları bu tür suç işleyenlere verecektir. Güvenlik güçlerimize, jandarma teşkilatımıza, galeyana gelen vatandaşımızı teskin eden emniyet teşkilatımıza çok teşekkür ediyorum. Jandarma anında failleri yakaladı. Bu anlamda halkımız müsterih olsun. Benim yine tekrar istirhamım Suriye'den gelen insanların tamamını, zararlı, dilenci şu bu gibi görmesinler. Onlar savaştan, zulümden ve ölümden kaçan insanlar. Ceketini alıp gelmişler. Bir kısmı bulundukları yerlerde iş adamı, öğretmen, mühendis, mimar. Allah muhafaza bizim başımıza gelse nereye sığınırız. O nedenle bundan da ibret alıp birlik beraberliğimizi muhafaza edip sahip olduğumuz bu güzel vatanımızı hangi dünya görüşünden olursak olalım sıkı sıkı birbirimize sarılarak korumak."



"Adalet bunları yakaladı. En ağır cezayı verecekler"



Vali İrfan Balkanlıoğlu, güzel giden iletişimin engellenmesi adına çeşitli bazı provokatif eylemlerin olduğunun altını çizdi. Balkanlıoğlu, "Bu olay karşısında galeyana gelip güvenlik güçlerimizle karşı karşıya kalma durumunda olmamak lazım. Adalet bunları yakaladı. En ağır cezayı verecekler. Başka acıların yaşanmasına fırsat vermemek lazım. Bir de Suriye'den ve dışarıdan ülkemize sığınan insanlara onların yerine kendimizi koyarak kardeşlerimiz diye sarılmamız lazım. Birçok yerde ülkemizin bazı şehirlerinde özellikle Suriye'ye yakın olan şehirlerimizde Gaziantep, Şanlıurfa gibi bazen Ankara ve İstanbul'a kadar sarkabiliyor. Suriyelilerin yoğun yaşadıkları, tabi o insanlar da yabancı dilini bilmediği, örf ve adetini bilmediği insanlarla yaşamak durumundalar. Birçoğu yakınlarını kaybetmenin travmasını yaşıyor. Bu insanlar birbirlerinden destek alıyorlar. Hiç bilmediğiniz bir yere gittiğiniz zaman bizim Türk işçileri de yurt dışında bir nevi bir arada yaşıyorlar. Dağınık yaşayanlar çok az. Birlikte yaşadıkları yerde bu insanlar yemek yiyecek, bir takım ihtiyaçları var. Çalışmaları lazım. Çalıştığı iş yerlerinde, bazı insanlar 'Biz iş bulamıyoruz, onlar niye çalışıyor?' gibi değişik gerekçelerle bunlarla örf ve adetleri, hareketleri, dilleri farklı. Aynı binada yaşıyorlar. Bazı ufak tefek eksiklikler olabilir. Kültürel farklılıklar var. Bunlardan dolayı dışlamak, tecrit etmek ve çeşitli bahanelerle bunlara saldırmak, hedef haline getirmek, toplanıp bunları linç etmeye çalışmak gibi bir takım eylemler var. Bunları genelde provokatif amaçlı eylemleri kimin tezgahladığı konusunda çok dikkatli olmak lazım. Tabi onların buraya sığınmaları, Türkiye'nin bu mağdur insanlara yardımcı olmaları, Esad rejimi ve bazı insanları rahatsız ediyor. Burada barınmaları, kalmaları, kaynaşmaları bunlar aynı zamanda bize bir takım kültürel değerler de getiriyorlar. Bu insanlarla kaynaşmak, buralarda onları misafir ettiğimizde ülkelerindeki şartlar düzelip gittiğinde ileride bizler için fedakar bir ülkenin vatandaşları için son derece olumlu ve iyi duygular besleyeceklerdir. Şimdi bu güzel giden iletişimi engellemek onları rahatsız etmek için çeşitli bazı provokatif eylemler oluyor. Bu provokasyonlara da insanlarımız rahat kanıyorlar. Bu bize sığınmış, her şeyini kaybetmiş. Yardımcı olmamız gereken bu insanları hedef haline getiriyorlar. Zarar verdirmek istiyorlar. Bu tür provokasyonlara karşı dikkatli olmak lazım. Bu olanın provokasyonla alakası yok. Öyle anlaşılıyor. Bu tamamen sapıkça, vahşice işlenmiş bir cinayet ve tecavüz olayı. Maalesef. Onlar da yakalandı. Hak ettikleri ağır bir cezaya çarptırılacaktır. Adalet mekanizmalarımız ortada, sanıklar elde, suçları belli. İtiraf etmişler. Olay bu. Dolayısıyla onlara bu işi yapanları linç etmeye dönük şey var. Sakarya halkı Suriye insanını benimsemiş. Bu insanlara yapılan insanlık dışı muameleyi yapanlara karşı kendileri bizzat müdahale etmek istiyorlar. Bu gün de Pazar olduğu için Pazar günü de insanlar harekete geçerek işte bu failleri bize verin gibi bir eyleme kalkıştılar. Güvenlik güçlerimizin başarısıyla tansiyon düşürüldü. Bizler de o yönde Sayın Kaymakamımıza talimatlar verdik. Ben kamuoyunu bu anlamda dikkatli olmaya davet ediyorum. Suriye'den gelen bu kardeşlerimize, misafir muamelesi yapılması onlara her konuda yardımcı olunması, destek olunması, iş verilmesi, AŞ verilmesi insani bir görevimiz. Bize sığınan bu zavallı, garip insanları çeşitli spekülatif haberlerle, yok birine sarkmış, laf atmış, dövmeye kalkmış, omuz atmış gibi bahanelerle linç etmeye kalkışmak son derece yanlış. Sağolsun Sakarya halkı duyarlı. Devletin güvenlik güçleri gereken tedbirleri aldı. Bu insanları aldı. Laik oldukları en ağır cezaya muhakkak cezaya çarptırılacaktırlar. Müsterih olsunlar" şeklinde sözlerini tamamladı. - SAKARYA