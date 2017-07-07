Sakarya'da Suriyeli Hamile Kadın ile Bebeğinin Öldürülmesi

Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Kaynarca ilçesinde ormanlık alanda Suriyeli hamile bir kadın ile 10 aylık bebeğinin öldürülmesine ilişkin, "Bu olayın provokasyonla alakası yok. Bu tamamen sapıkça ve vahşice işlenmiş bir cinayet ve tecavüz olayı maalesef. Failler yakalandı, hak ettikleri ağır cezaya çarptırılacaklardır." dedi.



Balkanlıoğlu, Valilik binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, dün ilçede çok iğrenç bir olayın gerçekleştiğini, Suriye'de Esed'in zulmünden ülkeye sığınan muhacir durumdaki insanlara ensar gibi muamele yapılması gerekirken hamile bir kadının çocuklarıyla vahşice katledildiğini söyledi.



Güvenlik güçlerinin titiz çalışması neticesinde faillerin anında yakalandığını vurgulayan Balkanlıoğlu, "Suçlarını itiraf ettiler. Tüm detaylar ortaya çıktı. Bunu gerçekleştiren şahıslar yakalanıp savcılığa götürüldü. Cezaları en ağır şekilde verilecektir. Böyle bir hadise milletçe bizi çok üzdü. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız dahil bizi arayarak konuyla ilgili bilgi almak istediler. Son zamanlarda bize sığınan bu insanlara yönelik değişik provokasyonlar oluyor. Bunda El Muhaberat gibi örgütlerin de katkısı olabilir. Bu provokasyonlar neticesinde hayali birtakım iddialarla Suriyelilere yönelik çeşitli şiddet eylemleriyle toplumsal galeyan oluşturmaya çalışıyorlar." diye konuştu.



Vali Balkanlıoğlu, Suriyelilerin muhacir durumda olduklarını ve Sakarya'nın da geçmiş dönemlerde sıkıntı yaşayan insanların göç ettikleri bir kent durumunda olduğunu dile getirdi.



Suriye'nin bundan 100 yıl önce bu ülke toprağı olduğunu anımsatan Balkanlıoğlu, Suriyeli birçok insanın Çanakkale Savaşı'nda şehit olduğunu hatırlattı.



"Vatandaşlarımız olayı duyunca tepki gösterdiler"



Muhacir durumunda olan insanları sıkıntılı durumlarda rahatlatmanın boyunlarının borcu olduğunu belirten Balkanlıoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:



"Burada yaşanan vahşet ayrı bir olay. Vatandaşlarımız olayı duyunca tepki gösterdiler. Devletimize ve adalet makamımıza güvensinler. İlgili şahıslar elde, layık oldukları ceza verilecektir. Başka acıların ve sıkıntıların yaşanmasına gerek yok. Devletin güvenlik güçleri layık oldukları cezaları bu tür suç işleyenlere verecektir. Güvenlik güçlerimize teşekkür ediyorum. Halkımız müsterih olsun. Suriye'den gelen insanların tamamını zararlı, dilenci gibi görmesinler. Onlar savaştan, zulümden ve ölümden kaçan insanlar. Birlik, beraberliğimizi muhafaza edip sahip olduğumuz bu güzel vatanımızı hangi dünya görüşünden olursak korumak gerekir. Bu olay karşısında galeyana gelip güvenlik güçlerimizle karşı karşıya durumunda olmamak lazım. Adalet bunları yakaladı ve en ağır cezayı verecek. Onların yerine kendimizi koymamız lazım. Çeşitli bahanelerle bu insanlara saldırmak...Bazı bölgelerde birtakım eylemler var. Bunları kimin tezgahladığı konusunda dikkat etmek lazım. Bu insanların burada barınmaları Esed rejimini ve bazılarını rahatsız ediyor. Bize sığınmış, her şeylerini kaybetmiş insanları hedef haline getiriyorlar."