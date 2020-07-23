Sakarya'da şüpheli ölüm Sakarya'nın Sapanca ilçesindeki kapalı pazar yeri yakınlarında bir kişi ölü bulundu.

Sakarya'nın Sapanca ilçesindeki kapalı pazar yeri yakınlarında bir kişi ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Güldibi Mahallesi kapalı pazar yeri arkasında yerde hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde şahsın öldüğünü belirledi. Polis ekiplerince yapılan incelemelerde ölen kişinin 58 yaşındaki Osman Gümüş olduğu tespit edildi.

Çevredeki vatandaşlar Gümüş'ün her hafta Çarşamba günleri pazar alanına gelerek buradan kullanılmayan kasaları topladığını belirtti.

Gümüş'ün cansız bedeni, cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi'ne gönderildi.

Kaynak: AA