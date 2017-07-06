Sakarya'da, Suda Boğulma Vakaları

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Müdahale Şube Müdürlüğü'ne bağlı cankurtaran ekipleri göreve başladıkları 27 günde 282 vatandaşı boğulmaktan kurtardı.



İtfaiye Dairesi Başkanlığı Müdahale Şube Müdürlüğü'ne bağlı cankurtaran ekipleri, 10 Haziran Cumartesi günü Karasu, Kocaali ve Kaynarca Karaboğaz sahillerinde görev yapıyor.



Cankurtaran ekipleri bu bölgelerde 36 nokta ve 26 cankurtaran kulesinde 46 personel ile vatandaşların can güvenliğini sağlamak için çalışıyor. 7 jet ski, 1 zodyak bot ve 1 Hizmet aracı ise cankurtaran faaliyetlerinde ekiplere destek sunuyor.



Cankurtaran Merkezi Grup Amiri Şaban Küçükosman, Karadeniz sahillerinde boğulma tehlikesi geçiren vatandaşlara anında müdahale ettiklerini ve denizde uyulması gereken kurallar hakkında gerekli bilgilendirmeleri yaptıklarını söyledi.



Personel ve destek araçları ile boğulma vakalarına karşı görevlerinin başında olduklarını ifade eden Küçükosman, şöyle konuştu:



"Sahil kesiminde bulunan sitelere de kurtarma ekipmanları ve broşür dağıtıyor, uyarı tabelaları yerleştiriyoruz. Hava şartlarının kötü olduğu zamanlarda ise vatandaşlarımızın denize girmesine izin vermiyoruz. Vatandaşlarımızdan kendi güvenlikleri için uyarılarımıza hassasiyet göstermelerini bekliyoruz. 10 Haziran'dan itibaren başladığımız görevimiz içerisinde boğulma tehlikesi geçiren 282 vatandaşımıza anında müdahale ettik. 3 vatandaşımıza Kaynarca'da, 256 vatandaşımıza Karasu'da 23 vatandaşımıza ise Kocaali bölgesinde müdahalede bulunduk. Bunlardan 51 vatandaşımızı hastaneye sevk ettik, 231 vatandaşımıza ise ayakta tedavi uyguladık. Sahillerimizde bu sezon maalesef 1 vatandaşımızı kaybettik fakat bu vaka denize girilmesi yasak olan bölgede gerçekleşti.



Bu can kaybı için son derece üzgünüz. Böyle durumların yaşanmaması için vatandaşlarımızın uyarı tabelalarına dikkat etmeleri, cankurtaran ekiplerimizin olmadığı yerlerde denize girmemeleri noktasında hassasiyet bekliyoruz."