Sakarya'da suç örgütü operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

SAKARYA (AA) - Sakarya'da suç işlemek amacıyla örgüt kurdukları ve örgüt faaliyeti içerisinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Hendek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve örgüt faaliyeti içerisinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Hendek Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında yapılan teknik ve fiziki takibin ardından, 10 farklı adrese operasyon düzenlendi.

Şüphelilere ait ev ve çevresinde yapılan aramalarda, 45 gram kokain, 82 gram kubar esrar, 23 gram kenevir tohumu, 2 hassas terazi, ruhsatsız tabanca, şarjör, 4 tabanca mühimmatı, kurusıkı tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği ve şarjörleri, uyuşturucu aparatları ve 2 komando bıçağı ele geçirildi.

Bunlarla ilgili F.K, K.K. ve A.E. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.