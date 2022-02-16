Sakarya'da su kullanım bedelindeki KDV oranı yüzde 1'e indirildi

SAKARYA (AA) - Sakarya'da su abonelerinden alınan KDV oranında yüzde 7'lik indirime gidildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Enflasyonla mücadeleye Büyükşehir Belediyesi olarak biz de destek oluyoruz. Bu kapsamda yüzde 8 olan KDV'yi yüzde 1'e indirdik." ifadesini kullandı.