Sakarya'da su kullanım bedelindeki KDV oranı yüzde 1'e indirildi
AA, Ömer Faruk Şimşek - Güncel
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Sakarya'da su abonelerinden alınan KDV oranında yüzde 7'lik indirime gidildi.
SAKARYA (AA) - Sakarya'da su abonelerinden alınan KDV oranında yüzde 7'lik indirime gidildi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Enflasyonla mücadeleye Büyükşehir Belediyesi olarak biz de destek oluyoruz. Bu kapsamda yüzde 8 olan KDV'yi yüzde 1'e indirdik." ifadesini kullandı.
AA / Ömer Faruk Şimşek - Güncel