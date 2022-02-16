Sakarya'da su kullanım bedelindeki KDV oranı yüzde 1'e indirildi - Haberler
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Sakarya'da su kullanım bedelindeki KDV oranı yüzde 1'e indirildi

AA, Ömer Faruk Şimşek - Güncel
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Sakarya'da su kullanım bedelindeki KDV oranı yüzde 1'e indirildi

Sakarya'da su abonelerinden alınan KDV oranında yüzde 7'lik indirime gidildi.

SAKARYA (AA) - Sakarya'da su abonelerinden alınan KDV oranında yüzde 7'lik indirime gidildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Enflasyonla mücadeleye Büyükşehir Belediyesi olarak biz de destek oluyoruz. Bu kapsamda yüzde 8 olan KDV'yi yüzde 1'e indirdik." ifadesini kullandı.

AA / Ömer Faruk Şimşek - Güncel

Ekrem Yüce, Sakarya, Medya, su, Güncel, Haberler

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