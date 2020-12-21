Sakarya'da su kesintisi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Sakarya'da su kesintisi

21.12.2020 14:33 | Son Güncelleme: 21.12.2020 14:33
Sakarya'da su kesintisi

Sakarya'da SGK Köprülü Kavşak projesi kapsamında gerçekleştirilen alt yapı çalışmaları dolayısıyla 23-24 Aralık'ta planlı su kesintisi yapılacak.

Sakarya'da SGK Köprülü Kavşak projesi kapsamında gerçekleştirilen alt yapı çalışmaları dolayısıyla 23-24 Aralık'ta planlı su kesintisi yapılacak.

SASKİ'den yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesince 23 Aralık saat 20.00 ile 24 Aralık saat 12.00 arasında yapılacak çalışmalardan Adapazarı başta olmak üzere Erenler'in Küçükesence, Söğütlü'nün Maksudiye ve Türkbeylikkışla ile Serdivan'ın Bahçelievler mahallesinin bir kısmı etkilenecek.

Çalışmalar kapsamında deforme olan içme suyu hatları deplase edilerek farklı noktadan geçirilecek, aynı zamanda yağmur suyu hatlarının kapasiteleri artırılacak.

Belirtilen tarihlerde Adapazarı'nda kesinti yaşanacak mahalleler şu şekilde:

"Akıncılar, Bağlar, Cumhuriyet, Çamyolu, Çukurahmediye, Dağdibi, Demirbey, Güllük, Güneşler, Merkez, Güneşler Yeni, İstiklal, Karakamış, Karaosman, Kömürlük, Köprübaşı, Kurtuluş, Maltepe (alt kısım), Mithatpaşa, Orta, Ozanlar, Papuççular, Poyrazlar, Sakarya, Semerciler, Süleymanbey, Şeker, Şirinevler, Tekeler, Tepekum, Tığcılar, Tuzla, Taşlık, Abalı, Bayraktar, Bileciler, Budaklar, Çağlayan, Çelebiler, Çerçiler, Çökekler, Doğancılar, Hacılar, Hacıramazanlar, Hızırtepe (alt kısım), İlyaslar, Karaköy, Kasımlar, Kavaklıorman, Kurtbeyler, Rüstemler, Solaklar, Turnadere, Yeşilyurt, Yağcılar, Yahyalar, Yenicami, Yenidoğan, Yenigün."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Onur Orhan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Engin Altay İsmail Demir Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Serdar Ortaç Okan Bayülgen Seren Serengil Mehmet Ali Erbil
Spor Falcao Adem Büyük Vitor Hugo Çağdaş Atan Gökhan Töre
Tüm Haberler Türk İngiltere Gaziantep Araştırma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sakarya'da su kesintisi | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.12.2020 14:36:21. #1.14#
title