Sakarya'da su kesintisi

Sakarya'da SGK Köprülü Kavşak projesi kapsamında gerçekleştirilen alt yapı çalışmaları dolayısıyla 23-24 Aralık'ta planlı su kesintisi yapılacak.

SASKİ'den yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesince 23 Aralık saat 20.00 ile 24 Aralık saat 12.00 arasında yapılacak çalışmalardan Adapazarı başta olmak üzere Erenler'in Küçükesence, Söğütlü'nün Maksudiye ve Türkbeylikkışla ile Serdivan'ın Bahçelievler mahallesinin bir kısmı etkilenecek.

Çalışmalar kapsamında deforme olan içme suyu hatları deplase edilerek farklı noktadan geçirilecek, aynı zamanda yağmur suyu hatlarının kapasiteleri artırılacak.

Belirtilen tarihlerde Adapazarı'nda kesinti yaşanacak mahalleler şu şekilde:

"Akıncılar, Bağlar, Cumhuriyet, Çamyolu, Çukurahmediye, Dağdibi, Demirbey, Güllük, Güneşler, Merkez, Güneşler Yeni, İstiklal, Karakamış, Karaosman, Kömürlük, Köprübaşı, Kurtuluş, Maltepe (alt kısım), Mithatpaşa, Orta, Ozanlar, Papuççular, Poyrazlar, Sakarya, Semerciler, Süleymanbey, Şeker, Şirinevler, Tekeler, Tepekum, Tığcılar, Tuzla, Taşlık, Abalı, Bayraktar, Bileciler, Budaklar, Çağlayan, Çelebiler, Çerçiler, Çökekler, Doğancılar, Hacılar, Hacıramazanlar, Hızırtepe (alt kısım), İlyaslar, Karaköy, Kasımlar, Kavaklıorman, Kurtbeyler, Rüstemler, Solaklar, Turnadere, Yeşilyurt, Yağcılar, Yahyalar, Yenicami, Yenidoğan, Yenigün."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Onur Orhan