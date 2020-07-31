Sakarya'da sosyal mesafeli bayramlaşma Sakarya'da sosyal mesafeli bayramlaşmaADAPAZARI Demokrasi Meydanı'nda bayram namazını kılan vatandaşlar, sosyal mesafe kuralına uyarak bayramlaştı.

Sakarya'da sosyal mesafeli bayramlaşma

ADAPAZARI Demokrasi Meydanı'nda bayram namazını kılan vatandaşlar, sosyal mesafe kuralına uyarak bayramlaştı. Adapazarı'nda çok sayıda vatandaş, Demokrasi Meydanı'nda kılınan bayram namazına katıldı. Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, belediye başkanları ve siyasi partilerin temsilcileri de bayram namazına katılırken, namaz sonrasında vatandaşlar ve protokol üyeleri, sosyal mesafe kuralına uyarak bayramlaştı.

Kaynak: DHA