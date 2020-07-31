Sakarya'da sosyal mesafeli bayramlaşma
ADAPAZARI'nda Demokrasi Meydanı'nda bayram namazını kılan vatandaşlar, sosyal mesafe kuralına uyarak bayramlaştı.
31.07.2020 09:45 | Son Güncelleme: 31.07.2020 09:49
ADAPAZARI'nda Demokrasi Meydanı'nda bayram namazını kılan vatandaşlar, sosyal mesafe kuralına uyarak bayramlaştı.
- Sakarya
Adapazarı'nda çok sayıda vatandaş, Demokrasi Meydanı'nda kılınan bayram namazına katıldı. Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, belediye başkanları ve siyasi partilerin temsilcileri de bayram namazına katıldı. Namaz sonrasında vatandaşlar ve protokol üyeleri, sosyal mesafe kuralına uyarak bayramlaştı.
- Sakarya
Kaynak: DHA