Sakarya'da sosyal medyaya 'ellerinde silahla video' yükleyen 20 kişi gözaltına alındı
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Sakarya'da sosyal medyaya 'ellerinde silahla video' yükleyen 20 kişi gözaltına alındı

Sakarya'da sosyal medya hesabı üzerinden ellerinde tüfeklerle video çeken 20 kişilik grup, polis ekiplerince eş zamanlı yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Sakarya'da sosyal medyaya 'ellerinde silahla video' yükleyen 20 kişi gözaltına alındı
19.06.2020 16:09 | Son Güncelleme: 19.06.2020 16:16

Sakarya'da sosyal medya hesabı üzerinden ellerinde tüfeklerle video çeken 20 kişilik grup, polis ekiplerince eş zamanlı yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Geyve ilçesinde bir araya gelen bir gurup genç, ellerinde tüfek ve silahların olduğu görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı. Video ve fotoğraflarını sosyal medyada yayınlanması sonrası Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçerek 20 ayrı adrese operasyon düzenledi. 315 kişilik polis ekibi eş zamanlı yapılan operasyonda videoda tespit edilen 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ise 9 adet tüfek, 3 adet tabanca, 3 adet kuru sıkı tabanca, 22 adet uyuşturucu hap, 5 kök kenevir, 1 gram esrar, 116 adet tabanca fişeği, 31 adet tüfek kartuşu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan polis ekiplerince düzenlenen operasyon anı ise polis kamerları ve drone ile havadan saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde polis ekiplerinin yapmış belirlenen adreslere baskın yapma anları ve ikametlerde yapılan aramalar yer alıyor. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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