Sakarya'da Sosyal Mağaza ve Sosyal Market projesinin açılışı yapıldı

Sakarya'da Sosyal Mağaza ve Sosyal Market projesinin açılışı yapıldıSAKARYA Büyükşehir Belediyesi'nin, 'Sosyal Mağaza' ve 'Sosyal Market' projeleri hizmete girdi.

Sakarya'da Sosyal Mağaza ve Sosyal Market projesinin açılışı yapıldı

SAKARYA Büyükşehir Belediyesi'nin, 'Sosyal Mağaza' ve 'Sosyal Market' projeleri hizmete girdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Sosyal Mağaza' ve 'Sosyal Market' projelerinin açılışı gerçekleşti. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi'nde düzenlenen törende Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem Yüce 'Sosyal Mağaza' ve 'Sosyal Market' projeleri hakkında bilgi verdi. Başkan Yüce, 'İhtiyacı olan vatandaşlarımızın insan onuruna yakışır bir hizmet anlayışıyla giyim ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri Sosyal Sevgi Mağazamızın faaliyete geçmesinin mutluluğunu yaşıyoruz. 300 metrekare alana kurulu, içerisinde 2 bin 5 parça kıyafet bulunan Sosyal Mağaza, hem içeriği hem de işleme yöntemiyle örnek bir hizmet olmuştur. Mağazamıza bağışlanan sıfır ürünler ile vatandaşlarımızdan gelen kullanılabilir ikinci el ürünler gerekli dezenfekte işlemi yapıldıktan sonra ihtiyaçları tespit edilen vatandaşlarımız da gelip istedikleri gibi burada giyinip kendilerine bildirmekteyiz. İhtiyaç sahibi olduğu tespit edilen vatandaşlarımıza hanede yaşayan kişi sayısına göre puan tanımlanacak ve puanlar ile mağazamızdan alışveriş yapabileceklerdir.' dedi.

Başkan Yüce, Geleneksel Sanatlar İhtisas Merkezi'nde ise kenevirden yapılan süs eşyası ve oyuncak gibi çalışmaları yerinde inceledi. Burada konuşan Başkan Yüce, 'Geleneksel Sanatlar İhtisas Merkezi'nde 15 kişilik usta hocalar tarafından çalışmalar yapılıyor. Burada kenevir lifinden ve elyaftan ürünler, mum, ebru sanatının tekstil ile birleşmesiyle tekstil ürünleri, polyesterden dekoratif ürünler ve doğa dostu çantalar yapılmaktadır. Dolayısıyla biz kenevirden, polyesterden ve mumdan yapılan değişik ve organik ürünleri vatandaşlarımızın hizmetine sunmak üzere bir atölye yaptık. Ben bu hizmetleri bize kazandıran ve bu atölyelerin oluşumunda talimatlarını ve tezhiplerini sağlayan Cumhurbaşkanımıza hürmetlerimi arz ediyorum.' diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı