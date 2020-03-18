Sakarya'da son 3 günde meydana gelen 31 kazada 11 kişi yaralandı
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Sakarya, 3. Sayfa

Sakarya'da son 3 günde meydana gelen 31 kazada 11 kişi yaralandı

Sakarya'da son 3 günde meydana gelen toplam 31 trafik kazasında 11 kişi yaralanırken, trafik polislerince yapılan uygulama ve denetimler kapsamında 678 bin 035 TL para cezası kesilerek 58 araç ise trafikten men edildi.

18.03.2020 17:46 | Son Güncelleme: 18.03.2020 17:46
Sakarya'da son 3 günde meydana gelen 31 kazada 11 kişi yaralandı

Sakarya'da son 3 günde meydana gelen toplam 31 trafik kazasında 11 kişi yaralanırken, trafik polislerince yapılan uygulama ve denetimler kapsamında 678 bin 035 TL para cezası kesilerek 58 araç ise trafikten men edildi.

Sakarya Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde 13-16 Mart tarihlerinde meydana gelen ve sonucu alınan olayları açıkladı. Yapılan yazılı açıklamada, Sakarya'da İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde meydana gelen toplam 31 trafik kazasında 11 kişi yaralandı. Trafik polislerince yapılan uygulama ve denetimlerde ise son 3 günde gerçekleştirilen toplam bin 526 işlemde 678 bin 035 TL para cezası kesildi. Kusurlarından dolayı ise 58 aracın trafikten men edildiği öğrenildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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