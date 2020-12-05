Sakarya'da sokaklarda kısıtlama sessizliği
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Sakarya'da sokaklarda kısıtlama sessizliği

05.12.2020 15:17 | Son Güncelleme: 05.12.2020 15:21
Sakarya'da sokaklarda kısıtlama sessizliği

SAKARYA'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklar boş kalırken, polis ekipleri denetimlerde bulundu.

SAKARYA'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklar boş kalırken, polis ekipleri denetimlerde bulundu.   

Sakarya'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sokak ve caddeler sessizliğe büründü. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler il genelinde denetimler yaptı. Uygulama noktalarında araçlar durdurularak, izin bilgileri kontrol edildi. Polis, evlerinin yakınlarındaki yerlere alışverişe giden vatandaşları ve restoranlarda çalışan motosikletli kuryeleri maske takmaları ve koronavirüs tedbirlerine uymaları konusunda uyardı.  


Sakarya'da sokaklarda kısıtlama sessizliği
Sakarya'da sokaklarda kısıtlama sessizliği
Sakarya'da sokaklarda kısıtlama sessizliği
Sakarya'da sokaklarda kısıtlama sessizliği
Sakarya'da sokaklarda kısıtlama sessizliği
Sakarya'da sokaklarda kısıtlama sessizliği
Sakarya'da sokaklarda kısıtlama sessizliği
Sakarya'da sokaklarda kısıtlama sessizliği
Sakarya'da sokaklarda kısıtlama sessizliği
Sakarya'da sokaklarda kısıtlama sessizliği
Sakarya'da sokaklarda kısıtlama sessizliği

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Onur GÜDEN

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