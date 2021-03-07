Sakarya'da sokaklar sessizliğe büründü
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Sakarya'da sokaklar sessizliğe büründü

07.03.2021 14:38 | Son Güncelleme: 07.03.2021 14:43
Sakarya'da sokaklar sessizliğe büründü

ÇOK yüksek risk kategorisindeki Sakarya'da pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında kent sessizliğe büründü.

ÇOK yüksek risk kategorisindeki Sakarya'da pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında kent sessizliğe büründü. 

Koronavirüs vaka sayısı artışı nedeniyle kentte pazar günü sokağa çıkma yasağı uygulamasına devam edildi. Çok yüksek riskli iller grubunda yer alan kentte polis ekipleri yaşanan vaka artışı nedeniyle denetim ve kontrollerini artırarak sürdürüyor. Kısıtlama nedeniyle sessizliğe bürünen sokaklar ve caddeler dronla havadan görüntülendi.  


Sakarya'da sokaklar sessizliğe büründü
Sakarya'da sokaklar sessizliğe büründü
Sakarya'da sokaklar sessizliğe büründü
Sakarya'da sokaklar sessizliğe büründü
Sakarya'da sokaklar sessizliğe büründü
Sakarya'da sokaklar sessizliğe büründü
Sakarya'da sokaklar sessizliğe büründü
Sakarya'da sokaklar sessizliğe büründü
Sakarya'da sokaklar sessizliğe büründü
Sakarya'da sokaklar sessizliğe büründü
Sakarya'da sokaklar sessizliğe büründü
Sakarya'da sokaklar sessizliğe büründü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Onur GÜDEN

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