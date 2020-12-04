56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı
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56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı

04.12.2020 21:34 | Son Güncelleme: 04.12.2020 22:07

56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı Sakarya'da sokaklar sessizliğe büründü Cuma akşamı saat 21.00'dan Pazartesi saat 05.00'a kadar uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması tüm Türkiye'de olduğu gibi Sakarya'da da uygulanmaya başlandı.

56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Sakarya'da sokaklar sessizliğe büründü

SAKARYA - Cuma akşamı saat 21.00'dan Pazartesi saat 05.00'a kadar uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması tüm Türkiye'de olduğu gibi Sakarya'da da uygulanmaya başlandı.

Dünya'da ulusal pandemi olarak ilan edilen korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamaları 1 Haziran normalleşme sürecine geçilmesi ardından kaldırılmıştı. İkinci dalganın gelmesiyle birlikte salgından korunmak için bazı kısıtlama kararları alındı. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı 81 ile yeni korona virüs tedbirleri genelgesi gönderdi. Gönderilen genelge kapsamında hafta sonları belirli saatler dışında sokağa çıkma kısıtlaması getirilirken artan vakalar sonrasında ise hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması da getirildi. Alınan karar doğrultusunda Cuma akşamı 21.00'dan Pazartesi sabah 05.00'a kadar uygulanacak olan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Saatler 21.00'ı gösterdiğinde şehir yerini sessizliğe bırakırken kolluk kuvvetleri kentin önemli güzergahlarında devriye atarak vatandaşlara evlerine gitmesi konusunda uyarılarda bulundu.

56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı
56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı
56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı
56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı
56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı
56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı
56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı
56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı
56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı
56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı
56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı
56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı
56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ORKUN KAYA

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