Sakarya'da sokak ortasında silahlı kavga: 1 ölü - Haberler
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Sakarya'da sokak ortasında silahlı kavga: 1 ölü

Sakarya'da sokak ortasında silahlı kavga: 1 ölü
Demirören Haber Ajansı / İsa Çiçek - Haberler | Güncel

SAKARYA'da, husumetli iki grup arasında sokak ortasında çıkan kavgada tabancayla vurulan İsa Kara, yaşamını yitirdi.

KARAPÜRÇEK, SAKARYA (DHA) - SAKARYA'da, husumetli iki grup arasında sokak ortasında çıkan kavgada tabancayla vurulan İsa Kara, yaşamını yitirdi. Silahı ateşleyen A.Ç. dahil 5 kişi, gözaltına alındı.

Olay, gece Karapürçek ilçesi Çeşmebaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan iki grup sokakta karşılaştı. Burada başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. A.Ç., tabancasını ateşleyerek İsa Kara'yı vurdu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, Kara'yı ambulansla Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Buradan Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen İsa Kara, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Karapürçek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ise A.Ç., E.Ç., B.Ç., S.Ç. ve O.Ç.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


Demirören Haber Ajansı / İsa Çiçek - Son Dakika Haberleri

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