Sakarya'da "Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi" projesi 18 Şubat'ta ihaleye çıkıyor

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi projesi için 18 Şubat'ta ihaleye çıkılacağını bildirdi.

Yüce, yazılı açıklamasında, Adapazarı ilçesi Karakamış Mahallesi'nde Geçici Hayvan Bakımevi'nin bulunduğu 18 dönümlük alanda inşa edilecek projenin hazır olduğunu belirtti.

Rehabilitasyon ve sahiplendirme binalarının yanı sıra hayvan kafeslerinin de projede yer alacağını aktaran Yüce, "Rehabilitasyon binamız adeta bir hayvan hastanesi hüviyetinde olacak. İçerisinde muayene odaları, yoğun bakım odası, laboratuvar, acil müdahale odası, veteriner hekim odası gibi tıbbi müdahaleler için tüm gereklilikler yer alacak. Sahiplendirme binamızda ise kafeterya ve sahiplendirme alanları bulunacak. Projemizde 180 kafeste hayvan dostlarımızı konuk edeceğiz. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

İlk kazmanın 18 Şubat'ta yapılacak ihalenin ardından vurulacağını müjdeleyen Yüce, "Seçim vaatlerimiz arasında yer alan projelerden biri de Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ydi. Çok şükür ihale aşamasına geldik. Karaman Geçici Hayvan Bakımevinde canlı dostlarımıza yönelik yürüttüğümüz çalışmaları ileri boyuta taşıyoruz. Yaşamı birlikte paylaştığımız minik dostlarımızın yaşam kalitesini artırmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." açıklamasında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Onur Orhan