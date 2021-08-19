Sakarya'da sokak hayvanları kurulacak rehabilitasyon merkezinde tedavi edilecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sakarya'da sokak hayvanları kurulacak rehabilitasyon merkezinde tedavi edilecek

Sakarya'da sokak hayvanları kurulacak rehabilitasyon merkezinde tedavi edilecek
Anadolu Ajansı / İbrahim Yozoğlu - Haberler | Güncel

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, sokak hayvanları için rehabilitasyon merkezi kuracaklarını belirtti.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, sokak hayvanları için rehabilitasyon merkezi kuracaklarını belirtti.

Yüce, yazılı açıklamasında kente kazandırılacak "Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi"nin sokakta kalan canlıların yaşam kalitesini artıracak, gerektiği zaman hızlı müdahale ile onları yaşama geri kazandıracak proje olduğunu bildirdi.

Adapazarı Karakamış Mahallesi Yenikent Yolu mevkisinde hayata geçirilecek projenin içerisinde rehabilitasyon binası, yoğun bakım-laboratuvar odaları, veteriner acil müdahale odası, yazlık ve kışlık olmak üzere 360 hayvan yaşam alanı, sahiplendirme binası ve görüntüleme odaları bulunacağını ifade eden Yüce, inşa çalışmaları devam eden projenin kente kazandırıldığında tam donanımlı olarak sokakta kalan canlılara hizmet vermeye başlayacağını ifade etti.

Alanda devam eden çalışmaların hızla ilerlediğini aktaran Yüce, "Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak hayatı paylaştığımız her canlıya saygı ve sevgiyle yaklaşıyoruz. Bu şehrin insanları için projelerimizi hayata geçirirken şehrimizde yaşayan diğer canlıları da unutmuyoruz. 17 bin metrekare üzerinde inşa çalışmalarını başlattığımız Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezimiz ile minik dostlarımızın yaşam kalitesini artıracağız. Sokakta kalan dostlarımıza yuva olurken onların barınma, yeme ve içme ihtiyaçlarının yanı sıra sağlık ihtiyaçlarına da son teknoloji cihazlarımızla karşılık vereceğiz. Sokaktaki dostlarımıza yönelik projelerimiz artarak devam edecek." ifadelerine yer verdi.

Açıklamasında projenin detaylarını paylaşan Yüce, yapılacak alan içerisinde hayvanları yazın sıcaktan, kışın soğuktan koruyacak 360 barınma alanı bulunacağı bilgisini verdi.

Aynı zamanda rehabilitasyon binası ve son teknoloji cihazların yer alacağı hayvan ameliyathanesinde sokakta yaşayan hayvanların olumsuz bir durumla karşılaştıklarında anında tedavi edileceğini anlatan Yüce, "İçerisinde kafe işletmesinin de yer alacağı sahiplendirme binası ile misafirlerimizi en iyi şekilde minik dostlarımızla buluşturacağız. Yoğun bakım, laboratuvar ve görüntüleme merkezlerinin de yer alacağı Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi tam teşekküllü bir hastane kalitesinde olacak. Çalışmalarımızın sonunda ise sokakta yaşayan dilsiz canlılarımız için örnek bir projeye imza atmış olacağız. Rabbimin emaneti olan canlara verdiğimiz değer her geçen gün artacak." değerlendirmesinde bulundu.

Sakarya'da sokak hayvanları kurulacak rehabilitasyon merkezinde tedavi edilecek
Sakarya'da sokak hayvanları kurulacak rehabilitasyon merkezinde tedavi edilecek
Sakarya'da sokak hayvanları kurulacak rehabilitasyon merkezinde tedavi edilecek

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yozoğlu

Meteoroloji'den İstanbul dahil 17 kente kuvvetli sağanak uyarısı
Meteoroloji'den İstanbul dahil 17 kente kuvvetli sağanak uyarısı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Hamid Karzai Meral Akşener Mustafa Destici Jens Stoltenberg
Magazin Alişan Ece Üner Cimilli İbo Serdar Ortaç
Spor Muslera Ozan Tufan Lionel Messi Burak Yılmaz Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Sakarya'da sokak hayvanları kurulacak rehabilitasyon merkezinde tedavi edilecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.8.2021 18:49:19. #1.16#

title