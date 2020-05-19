Sakarya'da, sokağa maskesiz çıkan ve polisle tartışan 2 kişiye gözaltı
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Sakarya'da, sokağa maskesiz çıkan ve polisle tartışan 2 kişiye gözaltı

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde, maske takmadan sokağa çıkan ve polisle tartışan 2 kişi, gözaltına alındı.

Sakarya'da, sokağa maskesiz çıkan ve polisle tartışan 2 kişiye gözaltı
19.05.2020 13:31 | Son Güncelleme: 19.05.2020 13:31

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde, maske takmadan sokağa çıkan ve polisle tartışan 2 kişi, gözaltına alındı. Haklarında işlem başlatılan 2 kişiye, 3 bin 186'şar liralık para cezası yazıldı. 

Olay, Adapazarı'nın Semerciler Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi'nde meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan ve maskesiz olarak dışarı çıkan 2 kişi, devriye görevindeki polisler tarafından durdurdu. Polis, bu kişilerin kimliklerini kontrol etmek istedi. Direnen 2 kişi ile ekipler arasında tartışma yaşandı. Bölgeye takviye polis ekipleri sevk edildi. Biber gazıyla etkisiz hale getirilen 2 kişi, kelepçelenerek, Cumhuriyet Polis Merkezi'ne gönderildi. Gözaltına alınan 2 kişiye, 'Umumi Hıfzıssıhha kurallarına uymama' suçundan 3 bin 186'şar liralık ceza yazılırken, 'polise mukavemet' nedeniyle de haklarında yasal işlem başlatıldı. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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