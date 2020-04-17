Sakarya'da sokağa çıkma yasağı öncesi denetim Sakarya'da sokağa çıkma yasağı öncesi denetimSAKARYA'da hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı öncesi polis denetimlerde bulundu.

Sakarya'da sokağa çıkma yasağı öncesi denetim

SAKARYA'da hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı öncesi polis denetimlerde bulundu. Sosyal mesafe ve maske konusunda uyarıda bulunan polis, yasak kapsamında kapatılacak işyeri sahiplerini bilgilendirdi.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı öncesi şehrin belirli noktalarında uygulama yaptı. Sürücüler ve toplu taşıma araçlarında bulunanlar maske takmaları konusunda uyarıldı. Polisler sokak sokak gezerek vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymaları istedi. Polis, ayrıca akşam kapatılması gereken işyeri işletmecilerine uyarıda bulundu.

Uygulama noktalarını ziyaret eden Sakarya Emniyet Müdürü Fatih Kaya, 'Bu uygulamanın amacı 24.00'da başlayacak olan sokağa çıkma yasağı öncesinde sosyal mesafe kuralına aykırı bir durum teşkil edecek kalabalıklara müsaade etmemek. Arkadaşlarımız da bu konuda yoğunlaştılar. Çalışmalarımızın bir ayağı olan pazar yeri ve marketlerde denetimleri de sürdürmekteyiz. İnşallah bu sıkıntılı günler bir an önce biter ve eski günlerimize bir an önce kavuşuruz.' dedi.

Kaynak: DHA