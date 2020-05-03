Sakarya'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 68 kişiye para cezası
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Sakarya'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 68 kişiye para cezası

Sakarya'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 68 kişiye para cezası
03.05.2020 01:14 | Son Güncelleme: 03.05.2020 01:14

Sakarya'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 68 kişiye 214 bin 200 lira ceza verildi.

Sakarya'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 68 kişiye 214 bin 200 lira ceza verildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması kararının uygulanmasına yönelik denetimler sürüyor.

Ekiplerin 1-2 Mayıs'ta 16 ilçede gerçekleştirdikleri denetimlerde, kısıtlamayı ihlal eden 68 kişiye toplam 214 bin 200 lira para cezası uygulandı.

İstisna kapsamındakilerin dışında vatandaşların sokak ve caddelere çıkmasın izin vermeyen ekipler, iş yeri açma yasağına yönelik denetlemelerde de bulundu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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