Sakarya'da sokağa çıkma kısıtlamasında bir garip kaza
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Sakarya'da sokağa çıkma kısıtlamasında bir garip kaza

10.03.2021 00:08 | Son Güncelleme: 10.03.2021 00:13

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasında garip bir trafik kazası meydana geldi.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasında garip bir trafik kazası meydana geldi. Duble yolda kontrolden çıkarak bariyerlerin arasında bulunan su kanalına giren otomobilde yolcu olarak bulunan alkollü şahıs, sürücü ve diğer bir kişinin kaza sonrası kaçtığını iddia etti.

Kaza, Adapazarı-Kaynarca D020 duble yolu Emirdağ Mezarlığı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kaynarca istikametine doğru ilerlemekte olan 54 YK 555 plakalı Renault marka otomobil, ismi henüz öğrenilemeyen sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlerin arasında bulunan su kanalına girdi. Yaklaşık 30 metre sürüklenerek duran araçta maddi hasar meydana gelirken, kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye; sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri araç başında bulunan alkollü şahıstan bilgi almaya çalıştı. Kendisinin araçta arka koltukta yolcu olarak bulunduğunu iddia eden alkollü şahıs, sürücü ve yanındaki diğer kişinin kaza sonrası kaçarak uzaklaştığını ifade etti. Otomobilde maddi hasarın meydana geldiği ilginç kaza ile ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı. - SAKARYA

Sakarya'da sokağa çıkma kısıtlamasında bir garip kaza
Sakarya'da sokağa çıkma kısıtlamasında bir garip kaza
Sakarya'da sokağa çıkma kısıtlamasında bir garip kaza
Sakarya'da sokağa çıkma kısıtlamasında bir garip kaza
Sakarya'da sokağa çıkma kısıtlamasında bir garip kaza
Sakarya'da sokağa çıkma kısıtlamasında bir garip kaza
Sakarya'da sokağa çıkma kısıtlamasında bir garip kaza
Sakarya'da sokağa çıkma kısıtlamasında bir garip kaza

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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