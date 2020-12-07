Sakarya'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 316 kişiye para cezası kesildi
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Sakarya'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 316 kişiye para cezası kesildi

07.12.2020 14:03 | Son Güncelleme: 07.12.2020 14:09
Sakarya'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 316 kişiye para cezası kesildi

Sakarya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları gerekçesiyle 316 kişiye para cezası verildi.

Sakarya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları gerekçesiyle 316 kişiye para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesi çalışmaları kapsamında ekiplerin, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere yönelik denetimlerini sürdürdükleri belirtildi.

Denetimlerde, 1-4 Aralık tarihlerinde 21.00-05.00 saatleri arasındaki sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 142 kişiyle 5-6 Aralık 2020 tarihlerinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 174 kişiye İl Umumi Hıfzıssıhha Kararı gereğince toplam 434 bin 240 lira idari para ceza kesildiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Cebeci

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