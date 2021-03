Sakarya'da siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarından Dünya Kadınlar Günü mesajları

Sakarya'da siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, mesajında, kadınların toplumun gelişmesinden gelecek nesillerin yetiştirilmesine, bilimden kültür ve sanata, sosyal yaşamdan sportif faaliyetlere kadar her alanda ülkemizi başarılı şekilde temsil ettiğini anlattı.

Kadınlar Günü'nün, kadın haklarının savunulması ve toplumdaki konumlarının iyileştirilmesi, eşit hak ve özgürlüklere sahip olunması adına önemli bir simge olduğunu aktaran Savaşan, şunları kaydetti:

"Ne var ki kadına yönelik şiddet ve ayrımcılık dünyada ve ne yazık ki ülkemizde de en büyük toplumsal yaralardan biri olmaya devam etmektedir. Sakarya Üniversitesi olarak araştırma merkezleri, ilgili bölümler ve öğrenci topluluklarımız eliyle diğer sosyal sorunlar gibi bu soruna da çözüm üretme ve farkındalık oluşturma çabası içindeyiz."

AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, mesajında, başta şehit anneleri, gazi anneleri ve eşleri olmak üzere tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Kadınların, toplumsal yaşamın ayrılmaz birer parçası, toplumun yapı taşını oluşturan ailenin temel unsuru olduğun anlatan Tever, "Ülkelerin kalkınması ve gelişmesini hazırlayan, sağlıklı nesillerin yetişmesinde önemli bir yere sahip olan kadınların hak ettiği yere gelebilmesi büyük önem taşımaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

MHP Sakarya İl Başkanı Ahmet Ziya Akar da yüce dinimiz İslam'ın kadınlara dair gösterdiği hassasiyetin farkındalığı ile zihinlerdeki baskıcı, hak ve hakkaniyetten uzak anlayışı bitirmenin önemli vazifelerinden biri olduğunu vurguladı.

Kadın hakları konusunda günümüzde erişilen farkındalığın umut verici ancak yeterli olmadığına değinen Akar, "Bu anlamda, insanlığın en temel hakkı olan yaşam hakkını ve bu hakkın üzerine bina edilmiş olan tüm hak ve özgürlüklerin millet varlığımızı koruyarak, refah seviyemizi yükseltmek için işletildiği bir Türkiye'de, aziz millet varlığının temelinde yer alan kadınlarımızın da hak ettiği değeri aldığı huzurlu günlere erişmeyi temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

CHP İl Kadın Kolları Başkanlığının yaptığı açıklamada, bugün, yerkürenin bütün kadınlarının dayanışma içinde haklarını haykırdığı, 8 Mart'ın sadece eşit ve özgür bir geleceğin iradesi değil, aynı zamanda hak mücadelesi veren tüm kadınlara saygı duruşu olduğu anlatıldı.

Kadınların tarih boyunca tüm toplumsal mücadelelerin en ön saflarında yer aldığı aktarılan açıklamada, "Sahip olduğumuz her hakta, edindiğimiz her kazanımda o cesur kadınların payı vardır. Kadının emeğini yok sayanlara haykırıyoruz: Her kadın emekçidir! Kendisinin, çocuklarının, ailesinin ve toplumun geleceği için insanca yaşam kavgası verir. Biz Cumhuriyet Halk Partili Kadınlar olarak; bu kavganın da bu taleplerin de geleceğin aydınlık günlerini barındıran bu umudun da yılmaz savunucularıyız. Bizler, haklı mücadelemizi örgütleyerek tarihe yön verenler olacağız." denildi.

DEVA Partisi Sakarya İl Başkanı Mehmet Erdoğan ve İl Kadın Çalışmaları Başkanı H. Nur Gökçe Dursun'un düzenlediği basın toplantısında ise kadın örgütlerinin haklı mücadeleleri ile yasal çerçevede ve uluslararası bazı sözleşmelerle bazı haklar elde etse de bugün hala bunların hepsinin toplumsal yaşantıya kapsayıcı bir şekilde yansımadığı ifade edildi.

Toplumsal yaşamın her alanında kadınların güçlenmesini sağlamanın herkesin görevi olduğu vurgulanan açıklamada, DEVA Partisi'nin kadına karşı cinsiyet temelli her türlü ayrımcılığa ve şiddete karşı mücadelede kararlı olduğu ifade edildi.

Öte yandan İYİ Parti Sakarya İl Kadın Politikaları Başkanı Arzu Göksun Akçalışkan, 8 Mart Dünya Kadınlar günü nedeniyle İlçe Kadın Politikalar Başkanlarına göstermiş oldukları özverili çalışma ile Türkiye'de kadın üye sayısında 3.'lüğe geldikleri için plaket verdi.

Akçalışkan ve yönetimi, ilçe başkanları ve yönetimleri ile Çark Caddesi civarında dolaşarak karanfil ve mor maske dağıtımı gerçekleştirdiler.

Akçalışkan, açıklamasında, "Kadınların toplumda birey olarak var olduğu, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlandığı, kadınlara yönelik her türlü şiddetin ve ayrımcılığın önlendiği Türkiye hayalimiz gerçekleşene dek mücadelemize devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Sakarya Barosu Başkanı Abdurrahim Burak, bugün dünyada ve Türkiye'de kadınların maruz bırakıldığı sorunların çözümsüz kalmaya devam ettiğini belirtti.

Uluslararası sözleşmeler ve yerel mevzuata rağmen kadınların şiddete ve ayrımcılığa uğramaktan kurtulamadığını dile getiren Burak, her bir bireyin cinsiyete bakılmaksızın eşit olduğu, aynı güçte olduğu, özgür olduğu bir dünya temennisinde bulundu.

MÜSİAD Sakarya Başkanı İsmail Filizfidanoğlu, kadınların toplumsal ve siyasal yaşama etkin katılımının, gelişmişliğin ve çağdaşlığın önemli göstergelerinden biri olduğuna işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Siyasi, sosyal ve ekonomik hayata giderek daha çok katılan Türk kadını ülkenin aydınlık geleceğinin şekillenmesine de katkı sağlayacaktır. Kadınların, siyasal, sosyal ve ekonomik haklarını elde edebilmek için başlatılan mücadele daha hiçbir ülkede sonuç vermemişken Türkiye, kadına seçme ve seçilme hakkı veren ilk ülkelerden biri olmuştur."

İl Milli Eğitim Müdürlüğünde kutlama

Sakarya Milli Eğitim Müdürlüğünde görev yapan kadın personel, her yıl geleneksel hale gelen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kutlama etkinliği gerçekleştirdi.

Hizmet binası girişinde İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş'u çiçeklerle karşılayan kadın personel, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Bugüne özel mavi kıyafetler giyen kadınlara karanfil vererek günlerini kutlayan Durmuş, kadının elinin değdiği her yerin güzelleşeceğini ifade etti.

