Sakarya'da sıvı yağ stokçuluğu olmadığı belirlendi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, kent genelindeki işletmelerin depolarında sıvı yağ temini konusunda denetim yaptı. Zincir marketlerin ve diğer işletmelerin depolarındaki ürünlerini satışa sunduğu, stokçuluğun olmadığı belirlendi.

Kurulan kontrol ekibi, şehir merkezi ve 16 ilçede belirli aralıklarla marketleri kontrol ediyor. Özellikle son günlerde sıvı yağ tedariki konusunda aldığı ihbarları dikkatlice değerlendiren ekipler, zincir marketler ve diğer işletmelerin depolarını inceliyor. Yapılan kontrollerde stokçuluk konusuna dair herhangi bir tespit yapılmadı. Vatandaşların yaşadığı problemin, marketlerle tedarikçi firma arasında ürün temini yapılamamasından kaynaklandığı ve bu durumun çözümü için çalışma yapıldığı belirtildi.

"Stokçuluk yapıldığına dair bir tespitimiz olmamıştır"

Konuya ilişkin Sakarya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Özellikle sosyal medyada yer alan iddialar ve bize yapılan ihbarlar neticesinde çalışmalarımızı sıklaştırdık ve denetimlerimize ağırlık verdik. Bu kapsamda zincir marketler ve diğer işletmelerin depolarında yaptığımız kontrollerde stokçuluk yapıldığına dair bir tespitimiz olmamıştır. Tedarik problemlerinin firmaların ürün temininden kaynaklandığı görülmüştür. Vatandaşlarımıza huzur ve güveni temin etmek ve gönül rahatlığıyla alışverişlerini yapabilmeleri için 24 saat görev başındayız" denildi. - SAKARYA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi