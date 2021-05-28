Bir sitenin bahçesine devrilen araçtaki 5 kişi yaralandı
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Bir sitenin bahçesine devrilen araçtaki 5 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı / Uğur Subaşı - Haberler | Güncel

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, hafif ticari aracın sitenin bahçesine devrilmesi sonucu yaralanan 3'ü çocuk 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, hafif ticari aracın sitenin bahçesine devrilmesi sonucu yaralanan 3'ü çocuk 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Recep Ü'nün (66) kullandığı 54 ZU 885 plakalı hafif ticari araç, 15 Temmuz Camili Mahallesi Küme Evleri mevkisinde bir sitenin bahçesine devrildi.

Kazayı gören site sakinleri, durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Araçta sıkışan sürücü ile Zehra Ü. ve 3 çocuk, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Site sakini Enes Şimşek, gazetecilere, bir ses duyduklarını ve ilk etapta ne olduğunu anlayamadıklarını söyledi.

"Sonrasında ne olduğunu gördük ve şok olduk. Büyük bir kaza, verilmiş sadakaları varmış. Ekipler hemen gelip müdahale etti. Burada bu tür kazalar oluyor." diyen Şimşek, önlem alınmasını istedi.

Bir sitenin bahçesine devrilen araçtaki 5 kişi yaralandı
Bir sitenin bahçesine devrilen araçtaki 5 kişi yaralandı
Bir sitenin bahçesine devrilen araçtaki 5 kişi yaralandı
Bir sitenin bahçesine devrilen araçtaki 5 kişi yaralandı
Bir sitenin bahçesine devrilen araçtaki 5 kişi yaralandı
Bir sitenin bahçesine devrilen araçtaki 5 kişi yaralandı
Bir sitenin bahçesine devrilen araçtaki 5 kişi yaralandı
Bir sitenin bahçesine devrilen araçtaki 5 kişi yaralandı
Bir sitenin bahçesine devrilen araçtaki 5 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Subaşı

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