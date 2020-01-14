Sakarya'da sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye düştü
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Sakarya'da sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye düştü

Sakarya'da kent merkezinde etkili olan yoğun sis, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

14.01.2020 09:18 | Son Güncelleme: 14.01.2020 10:10
Sakarya'da sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye düştü

'da kent merkezinde etkili olan yoğun sis, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Kentte etkisini gösteren sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü. Sisin etkili olduğu Serdivan ve Adapazarı ilçelerinde sürücüler, trafikte dikkatle ilerlerken yayalar ise okula ve iş yerlerine giderken zorluk çekti.

Trafik ekipleri, sürücüleri aşırı hız ve yakın takip yapmamaları konusunda uyardı.

Kaynak: AA
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