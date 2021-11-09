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Sakarya'da sis etkisini sürdürüyor

AA / Uğur Subaşı - Haberler | Güncel
Sakarya'da sis etkisini sürdürüyor

Sakarya'da iki gündür etkili olan sis, günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi.

SAKARYA (AA) - Sakarya'da iki gündür etkili olan sis, günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi.

Kentte gece saatlerinde başlayan sis, sabah etkisini artırdı.

Görüş mesafesinin azalması nedeniyle sabah işe gitmek için yola çıkan sürücüler dikkatli ilerledi.

Kentte iki gündür etkisini gösteren sisin bir süre daha devam etmesi bekleniyor.

AA / Uğur Subaşı - Son Dakika Haberleri
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