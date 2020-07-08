Sakarya'da şimşekler geceyi aydınlattı
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Sakarya'da şimşekler geceyi aydınlattı

Sakarya'da etkisini göstermesi beklenen kuvvetli sağanak yağış öncesinde çakan şimşekler geceyi aydınlatarak görsel şölen oluşturdu.

Sakarya'da şimşekler geceyi aydınlattı
08.07.2020 01:55 | Son Güncelleme: 08.07.2020 01:58

Sakarya'da etkisini göstermesi beklenen kuvvetli sağanak yağış öncesinde çakan şimşekler geceyi aydınlatarak görsel şölen oluşturdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, aralarında Sakarya'nın da bulunduğu 8 şehri sağanak ve gök gürültülü yağış için uyarmıştı. Sakarya'da etkisini göstermesi beklenen yağış öncesinde başlayan şimşekler görsel şölen oluştururken geceyi adeta gündüze çevirdi. Gecenin karanlığını aydınlatan şimşekler objektiflere de yansıdı.

Öte yandan, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) şehirde beklenen kuvvetli yağışa karşı vatandaşları uyarmıştı. Kurumdan yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre 8 Temmuz Çarşamba günü şehrimizde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir. Metrekareye 21 - 50 kilogram arasında yağış düşeceği tahmin edilen ve akşam saatlerine kadar sürmesi beklenen yağışlarda yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı ekiplerimiz şehir genelinde müdahaleye hazır olarak beklemektedir. Sel, su baskını ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşlarımız ALO 185 Çağrı Merkezimiz üzerinden taleplerini iletebilir" ifadelerine yer verildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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