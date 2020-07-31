Sakarya'da simit fırınında çıkan yangın söndürüldü Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde simit fırınında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde simit fırınında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Ozanlar Mahallesi Ünal Ozan Caddesi'nde bulunan simit fırınında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Fırının üst katındaki evde oturan vatandaşlar dumanları fark edince sokağa çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, doğal gaz ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen yangın nedeniyle fırında geniş çapta maddi hasar oluştu.

Yangın nedeniyle paniğe kapılan mahalleliler, sokakta ekiplerin çalışmalarını izledi.

Kaynak: AA