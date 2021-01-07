Sakarya'da silahlı saldırıya uğrayan taksici yaralandı
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Sakarya'da silahlı saldırıya uğrayan taksici yaralandı

07.01.2021 17:57 | Son Güncelleme: 07.01.2021 18:00
Sakarya'da silahlı saldırıya uğrayan taksici yaralandı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde silahlı saldırı sonucu bacağından yaralanan taksici, hastaneye kaldırıldı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde silahlı saldırı sonucu bacağından yaralanan taksici, hastaneye kaldırıldı.

Adapazarı ilçesi Karaağaç Caddesi 671. Sokak'taki taksi durağında çalışan E.Y. (30), durak önünde yürüdüğü sırada yoldan araçla geçen kimliği henüz öğrenilemeyen kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Bacağından yaralanan E.Y'ye ilk müdahaleyi duraktaki arkadaşları yaptı. Ardından arkadaşları tarafından yaklaşık 50 metre mesafedeki özel hastanenin acil servisine götürülen E.Y, buradan Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yozoğlu

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