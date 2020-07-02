Sakarya'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
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Sakarya'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.

Sakarya'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
02.07.2020 20:03 | Son Güncelleme: 02.07.2020 21:24

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, servis şoförlüğü yapan E.M, ilçedeki bir fabrikanın servis alanında henüz kimliği belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Çeşitli yerlerinden yaralanan E.M, 112 Acil Servis ekiplerince Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. E.M, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Manşet

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