Sakarya'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü Sakarya'nın Arifiye ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, servis şoförlüğü yapan E.M, ilçedeki bir fabrikanın servis alanında henüz kimliği belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Çeşitli yerlerinden yaralanan E.M, 112 Acil Servis ekiplerince Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. E.M, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA