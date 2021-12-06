Sakarya'da silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 1 kişi silahlı saldırıda yaralandı.

Tekeler Mahallesi Çevreyolu Caddesi'nde kaldırımda yürüyen İ.Ş'ye henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tabancayla ateş açtı.

İ.Ş, bacağına isabet eden kurşunlarla yaralanırken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı İ.Ş, yapılan ilk müdahalenin ardından 112 Acil Servis ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

AA / Emre Ayvaz - Son Dakika Haberleri

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