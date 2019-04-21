Sakarya'da Silahlı Saldırı: 2 Yaralı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir iş yerine yapılan silahlı saldırıda iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kurtuluş Mahallesi Karaağaç Caddesi'ndeki bir araç kiralama ofisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine kimliği belirlenemeyen bir şüpheli, silahla F.B ile Z.K'ye ateş etti.

Saldırgan olay yerinden uzaklaşırken ayaklarından yaralanan F.B ve Z.K, olay yerinin yanındaki özel hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: AA