Sakarya'da silahlı saldırı: 1 yaralı
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Sakarya'da silahlı saldırı: 1 yaralı

15.02.2021 08:07 | Son Güncelleme: 15.02.2021 08:10
Sakarya'da silahlı saldırı: 1 yaralı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yağcılar Mahallesi Arif Ağa Sokak'ta A.B. ile ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında A.B, şüphelinin silahından çıkan kurşunla ayağından yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı A.B, ambulansla Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaçan şahsın bulunması için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yozoğlu

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